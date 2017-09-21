Україномовна програма вперше з'явилась на польському приватному телеканалі

На польському телеканалі Superstacja з 16 вересня почали транслювати щотижневу інформаційну україномовну передачу "На часі UA".

Про це повідомляє wirtualnemedia.pl.

Програма виходить щосуботи о 21.45 та розповідає про найважливіші події з життя української діаспори у Польщі й важливі події з перспективи польсько-українських взаємин.

Як зазначають, "На часі UA" є першою україномовною програмою в ефірі комерційного польського телеканалу. Досі програми українською мовою існували лише на регіональних каналах Польського громадського телебачення, а також в ефірі загальнонаціонального каналу громадського мовника TVP3. За задумом авторів, програма має зробити простішим життя українців у Польщі.