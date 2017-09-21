Український стартап електробайків зібрав $50 тисяч менш ніж за добу

Український стартап електробайків з рекордним для такого виду транспорту запасом ходу зібрав $50 тис. за 20 годин. Про це повідомляє AIN.UA.

Стартап Delfast почав свою кампанію о 19:00 за київським часом на популярній краудфандінговой платформі Kickstarter і через 20 годин шукана сума була на рахунку кампанії.

Українська компанія планує виробляти електробайки із запасом ходу в 380 км без підзарядки. Це рекорд для такого виду транспорту, зазначає видання.

"Ми хочемо заявити про себе, показати наш байк всьому світу, щоб байки Delfast стали купувати у всіх куточках планети. У нас є крутий продукт, який найкращий за всі інші, які є на ринку, і ми не хочемо тримати його в секреті", - раніше розповів засновник Delfast Данило Тонкопій.