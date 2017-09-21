Ураган "Марія" залишив Пуерто-Ріко без електрики, наближається до Домінікани

Ураган "Марія" пройшов через Пуерто-Ріко, залишивши після себе руйнування і затоплені міста. Вітер досягав швидкості 250 кілометрів на годину , тож ураган став тут одним з найсильніших стихійних лих за останні 90 років. Майже весь острів, на якому мешкають понад три мільйони людей, залишився знеструмленим.

За даними губернатора Пуерто-Ріко Рікардо Россель, на острові негоду загинула одна людина. Загалом "Марія" забрала життя десяти людей на Карибських островах.

У середу, 20 вересня, швидкість вітру "Марії" послабла до 185 кілометрів на годину, її категорія знижена до третьої. Метеорологи зазначають, що зараз ураган направляється в Домініканську Республіку.

Нагадаємо, у NASA опублікували відео того, як сформувався ураган максимальної п'ятої категорії "Марія".