УЄФА затвердив формат Ліги Націй, що замінить більшість товариських матчів

Остаточну версію правил і регламенту Ліги націй УЄФА вже затрердили. За рішенням Європейського футбольного союзу, перший матч нового турніру відбудеться 6 вересня 2018 року. Новий турнір замінить більшість товариських матчів, а також стане частиною кваліфікації на Євро-2020.Про це повідомляють на сайті УЄФА.

Участь в турнірі візьмуть всі 55 збірних, які знаходяться під егідою УЄФА. Команди будуть поділені на чотири ліги (A, B, C і D) відповідно до їх рейтингу на кінець Європейської кваліфікації ЧС-2018 (результати після 11 жовтня 2017 року враховуватися не будуть, в тому числі результати стикових матчів), передає РБК-Україна.

- Ліга А. Тут гратимуть 12 Топ-збірних. 12 команд по рейтингу потраплять до Ліги В, 15 наступних в лігу С, а що залишилися 16 - в лігу D.

- Ліги A і B будуть складатися з чотирьох груп по три команди.

- Ліга C буде складатися з однієї групи з трьома командами і трьох груп по чотири команди.

- Ліга D буде складатися з чотирьох груп по чотири команди.

Процедура жеребкування групового етапу Ліги націй поки не затверджена, але пройде вона 24 січня 2018 року. Поєдинки пройдуть у вересні-листопаді 2018 роки (кожна збірна зіграє вдома і на виїзді чотири або шість ігор в залежності від розміру групи).

Переможці чотирьох груп ліги А вийдуть у фінальну стадію, яка пройде в червні 2019 року. Вона буде складатися з півфіналів, матчу за третє місце та фіналу. Господарів вибере Виконавчий комітет УЄФА в грудні 2018 року через числа учасників.

Переможці груп ліг В, С і D запрацюють підвищення в класі. Найгірші команди в групах ліг А, В і С вилетять в нижчу лігу.

Таким чином, європейські збірні будуть боротися або за перемогу в Лізі націй, або за вихід в дивізіон вище, або за збереження місця в своєму дивізіоні.

Нагадаємо, за підсумками минулого єврокубкового тижня Україна зберегла 9 місце, але істотно скоротити відставання від Бельгії (8 місце) в боротьбі за восьмий рядок у таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).