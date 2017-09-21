Влада Іспанії пропонує Каталонії автономне фінансування замість референдуму про незалежність

Міністр економіки Іспанії Луїс де Гіндос запропонував один із варіантів вирішення питання щодо незалежності Каталонії. Про це повідомляє місцеве видання 20 Minutos.

Так, на його думку, влада країни може надати регіону автономне фінансування у тому разі, якщо каталонці відмовляться від референдуму про незалежність.

"Коли вони скасують свої плани щодо незалежності, ми можемо про це говорити. Каталонія вже має велику автономію, але ми можемо говорити про реформу цієї системи та інші питання", - сказав Луїс де Гіндос.

Нагадаємо, у Барселоні відбулись масові акції на підтримку референдуму за незалежність регіону.

У свою чергу, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.

Також сьогодні у Єврокомісії заявили про величезну повагу до Конституції Іспанії та законів країни, коментуючи таким чином свою позицію щодо референдуму про незалежність в Каталонії.