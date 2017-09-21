З наступного року планується запустити онлайн-моніторинг ремонту доріг, - Омелян

Міністерство інфраструктури планує з наступного року запустити онлайн-моніторинг ремонту доріг. Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив в інтерв'ю 5 каналу.

"Ми це робимо на декількох рівнях (контроль за якістю проведення ремонту на дорогах - ред.). Безумовно, ми працюємо з правоохоронцями. Окрім того, запровадили систему CoST, яка незалежно моніторить. І цього року в нас суттєвий апгрейд цієї системи, тому що з кінця року ми починаємо пілотний варіант, а наступного року вже повноцінний, сподіваюсь, не лише по державних дорогах, а й місцевих, онлайн-моніторинг будівництв. Тобто, будуть встановлені камери. Кожна людина, яка матиме бажання, буде бачити, що конкретно робить техніка на тій чи іншій ділянці і чи взагалі вона там присутня", - сказав Омелян.

Водночас, за його словами, уся звітність буде надаватися в електронному форматі. "Не можна буде обдурити, дати інші документи чи написати те, чого нема", - зазначив міністр.

Також урядовець нагадав, що в національному масштабі має запрацювати ще одна система контролю - FIDIC, яка перевіряє всі етапи робіт.

Нагадаємо, у липні Гройсман заявив, що якщо рухатися нинішніми темпами ремонту доріг, то за 5-7 років якісні автошляхи вже будуть по всій території України.