Заступниця Гужви потрапила до бази "Миротворця"

Заступниця головного редактора "Страна.ua" Ігора Гужви Світлана Крюкова потрапила до бази "Миротворця". Про це йдеться на офіційному сайті проекту.

Її звинувачують у порушенні державного кордону в "Шегині", коли екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі пройшов через кордон.

"Свідоме порушення Державного кордону України в складі групи осіб. Місце правопорушення: контрольно-пропускний пункт "Шегині" (10.09.2017 р)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська журналістка, працює заступницею головного редактора видання "Страна.ua" з кінця 2015 року.

"Сайт "Страна.ua" відомий проросійської і антиукраїнською позицією. Навмисна маніпуляція суспільно значущою інформацією, надання завідома неправдивої інформації або неповної інформації у значимих подій", - пише миротворець при видання.