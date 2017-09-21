Заступниця мера Одеси пішла у відставку за власним бажанням

Заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зінаїду Цвірінько звільнено з посади. Про це йдеться у розпорядженні міського голови від 19 вересня, передає УНН.

"Звільнити Цвірінько Зінаїду Миколаївну з посади заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, за власним бажанням, у зв'язку з виходом на пенсію... 19 вересня 2017 року", - йдеться у документі.

Вказано, що підставою для звільнення стала заява заступника мера.

Нагадаємо, через бійку біля Одеської міськради депутати перервали сесію.