Журналіст Семена звернувся до учасників 83-го Міжнародного конгресу ПЕН-центрів у Львові

Кримський журналіст Микола Семена, якого російська влада звинувачує у «сепаратизмі» і якому у п'ятницю мають оголосити вирок, оприлюднив звернення до учасників 83-го Міжнародного конгресу ПЕН-центрів у Львові.

"День" подає текст звернення у повному обсязі:

"Шановні учасники 83-го Міжнародного конгресу ПЕН центрів!

Письменники, журналісти, діячі кіно і інших мистецтв України, а особливо в окупованому Криму, вважають дуже правильним і своєчасним проведення 83-го конгресу саме в України. Тема світової дискусії «відстоювання правди в часи пропаганди» сьогодні як ніколи актуальна саме для України. Сьогодні в результаті агресії Росії два українських народи — українці та кримські татари, як і вся політична нація українців! — стали жертвами шаленої російської пропаганди, яка спрямована на те, щоб приховати справжні цілі агресії, перехід ядерної держави до політики сили і територіальних захоплень, виправдати порушення міжнародного права, применшити резонанс від вбивства десятків тисяч людей і застосування терористичних методів до мирного населення.

Крим — територію етногенезу кримськотатарського народу, його батьківщину, територію його національного самовизначення — піддано анексії, в двох регіонах на Донбасі знищено законні органи влади України, ведеться терористична війна проти мирного населення. В Криму і в цих регіонах знищено національну освіту, ведеться шалена русифікація, ведеться широка мілітаризація, запроваджене військове навчання дітей та юнаків в школах і вузах, брехлива пропаганда спрямована на спотворення історії, звеличення однієї нації, ведеться агітація проти основ демократії, загальнолюдських цінностей, на прищеплення людям міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі. Там знищено незалежні засоби масової інформації, ліквідована свобода слова, зборів, мирних зібрань, всякі прояви мирних протестів кваліфікуються як тероризм та екстремізм, проти активістів ведуться вишукані репресії.

Зокрема в Криму, роботі в якому я присвятив більше 30 років своєї діяльності на ниві журналістики, проти авторів статей та репортажів, які правдиво відображають життя, фальсифікуються кримінальні справи виносяться судові вироки. Наші посилання на необхідність свободи слова, свободи дискусій та право на персональну думку і світоглядну позицію не враховуються незаконно створеними російськими слідчими органами та судами. Населення Криму фактично відрізане від правди — тут незаконно заблоковано від 30 до 40 інформаційних сайтів, знищено незалежні ЗМІ, глушаться радіо та телепередачі з України. Як відомо, кінорежисер Олег Сенцов за спробу спротиву окупації його батьківщини Криму засуджений до 20 років ув’язнення, в Москві проти українського журналіста Романа Сущенка сфальсифіковано справу за «шпигунство», в Криму навіть користувачі соціальних мереж переслідуються за висловлювання своїх думок або навіть за репости і цитати інших авторів. В Криму заарештовано і кинуто за грати, піддано несправедливим судам і незаконним покаранням вже десятки журналістів та громадських активістів. Маємо констатувати, що фактично в Криму має місце рецидив репресій середини 30-х років минулого століття.

Я особисто висловлюю глибоку подяку членам українського та інших ПЕН-центрів за підтримку, яку вони висловили під час слідства та судового розгляду кримінальної справи проти мене за статтю на дочірньому сайті «Радіо Свобода», де я взяв участь у дискусії про статус Криму. Я вважаю і надалі буду вважати своїм обов’язком дотримуватись стандартів журналістської професії, писати лише правду і відстоювати право всіх людей на свободу слова.

Ми всі в Криму цінуємо та вважаємо дуже важливою вашу підтримку та ваші вимоги припинити репресії. На жаль диктатори під час своєї агресії розраховують не лише на воєнну силу, але й на слабкість та повільність світової та європейської демократії. Тому світові демократичні рухи мають зрозуміти, що російська диктатура загрожує сьогодні не лише Україні, вона загрожує всій Європі, зрештою сьогодні вона поставила на грань третьої світової війни практично весь світ. Україні сьогодні — це передній край боротьби за перемогу демократії, який здати не можна ні за яких умов, бо надалі може наступити катастрофа для міжнародного права, катастрофа для демократичних рухів, повторення трагедій, які спіткали людство в ХХ віці, це може привести до численних і невиправданих жертв. Як показують події, світ стоїть на порозі формування нових шовіністських, людиноненависницьких рухів. Ми не можемо допустити рецидивів трагедій ХХ віку, в яких постраждали цілі народи планети.

Отже, світова демократія сьогодні, в ХХІ столітті, не повинна бути слабкою. Світові демократичні рухи, прогресивне людство повинні об’єднатися для того, щоб зупинити агресора, примусити його залишити незаконно анексовані території, повернути кримськотатарському народові його батьківщину Крим, де має бути створена національно-територіальна автономія, призупинити мілітаризацію політики, освіти, громадського життя, забезпечити свободу слова та інші громадянські свободи, припинити незаконні репресії проти журналістів та громадських активістів, звільнити політичних в’язнів.

Крім інших заходів, світовому демократичному рухові варто було б створити міжнародний моніторинговий комітет по Криму, який би міг задокументувати наявні порушення прав людини в Криму, порушення міжнародного права, та довести справу до міжнародного суду.

Так має бути тому, що ми в Криму віримо, що насправді демократія сильніша за будь-якого агресора, за будь яку зброю, за будь який диктаторський режим. Разом з тим, ви маєте знати, що ми до цього часу — а це вже скоро чотири роки, і рідко яка війна в світі тривала такий довгий час! — є жертвами агресії, і для нас надзвичайно чутливим є фактор часу, фактор змарнованого життя, фактор відібраних перспектив, фактор життя і смерті, фактор покаліченої долі фактично цілого покоління людей в Криму, які зараз піддаються облудній пропаганді агресора, навчанню в його мілітаризованих школах, зомбуванню його пропагандистських засобів масової дезінформації, переслідуванням та репресіям. Нам більш нема на що сподіватися, як на вашу підтримку, як на силу світової демократії, на ваші ефективні заходи для запинки агресора, для нашого визволення".

Микола СЕМЕНА, український журналіст, оглядач «Радіо Свобода» та кореспондент Всеукраїнської газети «День», член Українського ПЕН-центру.

83 Міжнародний Конгрес ПЕН у Львові заявив:

"Ми, учасники і гості 83 Міжнародного Конгресу ПЕН у Львові, з тривогою слідкуємо за подіями в окупованому Росією Криму.

Сьогодні відбувається суд (18.09.2017) і буде винесено вирок (22.09.2017) у справі нашого колеги, відомого кримського журналіста, члена Українського ПЕН-центру Миколи Семени.

Навесні 2016 року в Криму почались масові обшуки. Після цього щодо Миколи Семени порушили кримінальну справу через заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Підставою стала стаття, опублікована в інтернет-виданні «Крим. Реалії». На думку слідства, у тексті автор закликав до повернення півострова Україні, що кваліфіковано як сепаратизм по відношенню до Росії.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізував право на «вільне висловлення думки». Сьогодні журналіст перебуває під слідством і не може залишати Крим, незважаючи на поганий стан здоров‘я.

Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Російської Федерації випустити журналіста з Криму на лікування, однак позитивної відповіді не отримали.

Ми, учасники і гості 83-го ПЕН-конгресу, вимагаємо виправдати члена Українського ПЕН-центру Миколу Семену і дати йому можливість виїхати на лікування".

Нагадаємо, цієї п’ятниці окупанти винесуть вирок Миколі Семені — за правду про Крим. Детальніше читайте у матеріалі — "Заблокувати «інакодумство»".