Борис Філатов: станції метрополітену у Дніпрі проектуватиме Zaha Hadid Architects

За проектування трьох станцій метро у Дніпрі візьметься всесвітньо відома британська архітектурна студія Zaha Hadid Architects. Легендарне бюро працюватиме в Україні вперше. Це стало можливим у рамках договору, який представники студії Zaha Hadid Architects уклали з підрядником добудови метрополітену у Дніпрі – турецькою компанією Limak. Мерія Дніпра приєдналася до угоди у статусі замовника проекту будівництва підземки.

Угода не впливає на загальну вартість контракту з фірмою Limak. Витрати бере на себе турецький підрядник.

«Це дуже важливий для міста момент. Можливо, навіть історичний. Заха Хадід була всесвітньо відомою архітекторкою. Її шедеври прикрашають світові столиці. У результаті тривалих перемовин британське бюро Захи Хадід працюватиме над проектуванням трьох станцій. Ми робимо таке першими в країні», – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час підписання угоди 21 вересня.

Британське архітектурне бюро Zaha Hadid Architects проектувало різні об’єкти – олімпійські стадіони, музеї, театри та навіть адмінбудівлі у Лондоні, Барселоні, Севільї, Відні, Сеулі, Глазго, Мічигані, Пекіні, Римі, Абу-Дабі, Гуанчжоу, Лейпцигу, Копенгагені та багатьох інших містах. Загалом архітектурне бюро співпрацює з понад 40 країнами світу. Студія Захи Хадід щороку стає номінантом і володарем десятків престижних міжнародних нагород – так званих оскарів у світі архітектури. Їхній стиль та беззаперечну якість виконання визнають статусним брендом у різних куточках планети.

«Для нас важливо бути тут. Це – перший наш проект в Україні. Ми прагнули до цього. Тепер ми працюватимемо у Дніпрі. Це – великий крок для міста. Сподіваємося, що це не буде просто транспортною розв'язкою, а й позитивно вплине на навколишній простір», – переконана керівний директор архітектурного бюро Zaha Hadid Architects Мануела Гатто.

Фахівці Zaha Hadid Architects спроектують входи та касові зали підземки й безпосередньо майданчики відправлення потягів метрополітену. Нині роботи з добудови метро у Дніпрі тривають.

«Як генпідрядник ми продовжуємо роботи з будівництва метрополітену. Окрема подяка меру Дніпра Борису Філатову за те, що ми підписуємо цей контракт. Сподіваємося, що після завершення будівництва Дніпро матиме метро, яке буде надбанням міста. Ми працюватимемо вдень та вночі, щоб утілити цей проект», – наголосив менеджер проектів компанії Limak Мустафа Толга Ергін.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро