Brexit: Стерджен закликає зупинити "план Мей"

Голова уряду Шотландії Нікола Стерджен вважає, що план прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей про майбутні відносини з ЄС, так званий "план Чекерс", повинен бути зупинений. Про це вона написала у Twitter.

"Тепер, коли ЄС відкрито відхилив "план Чекерс" (позиція Лондона на переговорах з ЄС, схвалена урядом у заміській резиденції Чекерс - ред.), він повинен бути зупинений. Принаймні, членство в єдиному ринку/митному союзі повинно знову стати предметом перемовин, а дія статті 50 (Договору про ЄС - ред.) зупинена, щоб не опинитися на краю прірви", - написала Стерджен.

Як повідомлялося, Велика Британія повинна вийти з Євросоюзу 29 березня 2019 року, проте, переговори між Лондоном та Брюсселем щодо умов виходу все ще тривають.

Обговорення теми Brexit відбулося на неформальному саміті лідерів країн ЄС у Зальцбурзі ввечері у середу, 19 вересня. Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей запропонувала 27-м своїм європейським колегам зосередитися на досягненні угоди щодо Brexit, заявивши, що її потрібно укласти протягом наступних двох місяців. Вона також пообіцяла, що серед пріоритетів Лондона в цьому напрямку – підтримка економічних зв’язків та забезпечення дотримання обіцянок, даних Північній Ірландії. У четвер 27 глав держав та урядів ЄС обговорюють тему Brexit вже без очільниці британського уряду.