Британія створить кіберпідрозділ для протистояння загрозі РФ

Велика Британія має намір значно збільшити свою здатність вести війну в кіберпросторі зі створенням нової наступального кіберпідрозділу чисельність 2 тисячі осіб. Про це повідомляє Sky News.

Новий підрозділ, про створення якого, як очікується, буде оголошено найближчим часом, майже в чотири рази збільшить кількість персоналу, орієнтованого на наступальні операції з використанням кібероперацій.

За даними телеканалу, підрозділ складатимуться зі штатних співробітників Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ), військового персоналу та підрядників. Нова структура отримає фінансування отримує у 250 млн фунтів стерлінгів.

Створення нового підрозділу відбувається в умовах зростаючої кіберзагрози з боку РФ, і після того як Британія вперше застосувала кібернетичну зброю для боротьби з "Ісламською державою".

На початку вересня директор GCHQ заявив, що Британія та її союзники розгорнуть "повний спектр інструментів" проти РФ після того, як Лондон звинуватив двох російських агентів у спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.