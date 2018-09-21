Facebook випустить власний смарт-пристрій Portal

Компанія Facebook випустить власний пристрій для відеочату під назвою Portal. Це станеться, швидше за все, на наступному тижні. Пристрій є першою спробою Facebook вийти на ринок споживчої електроніки після шолома Oculus. З чуток, гаджет буде схожий на Echo Show від Amazon, пише Mashable, передає "Новое время".

Джерело повідомило, що пристрій буде випускатися в двох розмірах екрану і може коштувати близько $400 для більшого розміру, в той час як менша версія може коштувати $300. Це можна порівняти з $229,99 за Echo Show.

Ці пристрої повинні були бути представлені на конференції Tech F8 в травні, але Facebook після скандалу з Cambridge Analytica на початку цього року, вирішив відкласти презентацію гаджетів Portal.

У зв'язку зі зменшенням довіри громадськості до Facebook після цього скандалу, компанія вирішила додати на пристрій апаратну заглушку перед ширококутною відеокамерою Portal.

Portal як повідомляється, є результатом розробки Facebook Building 8, секретного центру досліджень і розробок для апаратних проектів. Пристрій є частиною планів Facebook по залученню людей до відеочату на своїй платформі.

Вбудованим асистентом Portal стане Amazon Alexa. Вона буде розповідати новини, виводити на екран рецепти страв, запускати відтворення музики і перегляд відео. Також інтелектуальна система буде відслідковувати переміщення користувача по кімнаті, щоб утримувати його обличчя в кадрі. Гаджет вже давно тестується в будинках співробітників Facebook.