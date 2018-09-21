Ізраїль передав Москві результати розслідування щодо збитого російського Іл-20

Головнокомандувач військово-повітряних сил Ізраїлю Амік Норкін під час візиту в Москву передав російським військовим інформацію у справі про катастрофу російського літака Іл-20 біля берегів Сирії. Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.

"Зустріч була "професійна, відкрита і прозора". Серед переданих відомостей – "передпольотна інформація й дані за підсумками розслідування інциденту", - йдеться в повідомленні.

Особливу увагу ізраїльська делегація, як зазначається, приділила спробам Ірану передати стратегічне озброєння радикального угруповання "Хезболла" і зміцнити свою присутність у Сирії.

Нагадаємо, російський військовий літак Іл-20 був збитий у ніч проти 18 вересня. Загинули 15 російських військовослужбовців. Літак збили сили протиповітряної оборони армії сирійського президента Башара Асада з систем ППО С-200, поставлених раніше Росією. При цьому Міноборони Росії звинуватило в події Ізраїль, заявивши, що його винищувачі під час атаки на військові об’єкти Асада в сирійській провінції Латакія нібито використовували Іл-20 як прикриття і підставили його під удар.

Ізраїль відкинув ці звинувачення. В ізраїльській армії наполягають, що Іл-20 перебував за межами зони операції в Латакії, а ізраїльські винищувачі в момент катастрофи російського літака вже перебували в повітряному просторі своєї країни. Ізраїль дійшов висновку, що зенітники армії Асада стріляли хаотично, і запропонував Кремлю допомогу при розслідуванні інциденту.

РФ – головний союзник Асада в сирійському конфлікті. Ізраїль, у свою чергу, регулярно завдає ударів по військових об’єктах у Сирії, які вважає загрозою для себе.