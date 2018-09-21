Кабмін просить РНБО запровадити санкцій проти російських видавництв

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звернення до Ради національної безпеки та оборони щодо введення санкцій проти російських видавництв. Про це у Twitter повідомив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

Як зазначається, Кабмін просить РНБО ввести санкції проти видавництв, які поширюють книги з закликами до порушення територіальної цілісності України.

"Уряд ухвалив рішення про звернення до РНБО щодо запровадження персональних економічних санкцій проти російських видавництв, які є лідерами у продукуванні та поширенні книг, що містять прямі заклики до порушення територіальної цілісності України та знищення української держави", - написав він.

Уряд ухвалив рішення про звернення до РНБО щодо запровадження персональних економічних санкцій проти російських видавництв, які є лідерами у продукуванні та поширенні книг, що містять прямі заклики до порушення територіальної цілісності України та знищення Української Держави — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 21, 2018

Як повідомлялося, 19 вересня уряд підтримав пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти 35 російських видавництв, які продукують і поширюють продукцію антиукраїнського змісту.