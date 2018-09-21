Кількість жертв аварії порома на озері Вікторія перевищила 100 людей

Кількість загиблих в аварії, в результаті якої на озері Вікторія в Танзанії перекинувся пором, перевищила 100 людей. Про це у п'ятницю, 21 вересня, повідомляє Reuters.

"Більш як 100 тіл витягнули з води після того, як пором потонув на озері Вікторія", - йдеться в повідомленні.

Тридцять сім чоловік було врятовано, сотні інших досі вважаються такими, що зникли безвісти.

За попередными оцінками, на поромі знаходилося більш як триста осіб.

Раніше повідомлялося про 86 загиблих у результаті аварії порома MV Nyerere, який перекинувся в четвер вдень всього у кількох метрах від пристані на острові Укерве — найбільшому острові озера Вікторія, який є частиною Танзанії.