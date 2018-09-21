Перший-ліпший брехун і ошуканець може розвалити цілу державу, тоді як упорядкування речей навіть в одному домі неможливе без ласки Божої.
Іван Мазепа, український військовий, політичний і державний діяч, Гетьман Війська Запорозького

Кількість жертв аварії порома на озері Вікторія перевищила 100 людей

21 вересня, 2018 - 16:14
Фото AP

Кількість загиблих в аварії, в результаті якої на озері Вікторія в Танзанії перекинувся пором, перевищила 100 людей. Про це у п'ятницю, 21 вересня, повідомляє Reuters.

"Більш як 100 тіл витягнули з води після того, як пором потонув на озері Вікторія", - йдеться в повідомленні.

Тридцять сім чоловік було врятовано, сотні інших досі вважаються такими, що зникли безвісти.

За попередными оцінками, на поромі знаходилося більш як триста осіб.

Раніше повідомлялося про 86 загиблих у результаті аварії порома MV Nyerere, який перекинувся в четвер вдень всього у кількох метрах від пристані на острові Укерве — найбільшому острові озера Вікторія, який є частиною Танзанії.

Джерело: День

Більше новин

Туреччина відіграла позитивну роль у вирішенні кризи у сирійському Ідлібі, - Маас
У Барселоні тисячі прихильників незалежності Каталонії зібрались на акції до річниці референдуму
Євросоюз планує провести саміт із ЛАД
Комітет ПАРЄ запропонував змінити правила щодо повноважень національних делегацій
Жертвами катастрофи порома на озері Вікторія стали вже 79 людей
Штати запровадили санкції проти Китаю через купівлю російських літаків і ракет

Новини партнерів

Loading...