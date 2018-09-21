Кількість жертв аварії в Танзанії зросла до 136

У Танзанії унаслідок аварії пасажирського порома загинули щонайменше 136 людей. Про це повідомляє інформагентство Reuters.

При цьому наголошується, що рятувальникам удалося витягнути з води і врятувати 37 потерпілих.

Повідомляється, що наразі рятувальна операція на озері в Африці триває.

Раніше зазначалося, що внаслідок краху порома на озері Вікторія в Танзанії загинули 86 осіб.

Пором MV Nyerere перекинувся і затонув між островами Укора і Буголора напередодні, 20 вересня.

За даними місцевих ЗМІ, його було перевантажено – на борту перебували до 500 осіб. Проте точну причину аварії транспортного засобу досі не названо.