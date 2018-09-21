Перший-ліпший брехун і ошуканець може розвалити цілу державу, тоді як упорядкування речей навіть в одному домі неможливе без ласки Божої.
Іван Мазепа, український військовий, політичний і державний діяч, Гетьман Війська Запорозького

Кількість жертв аварії в Танзанії зросла до 136

21 вересня, 2018 - 20:41
Фото Reuters

У Танзанії унаслідок аварії пасажирського порома загинули щонайменше 136 людей. Про це повідомляє інформагентство Reuters.

При цьому наголошується, що рятувальникам удалося витягнути з води і врятувати 37 потерпілих.

Повідомляється, що наразі рятувальна операція на озері в Африці триває.

Раніше зазначалося, що внаслідок краху порома на озері Вікторія в Танзанії загинули 86 осіб.

Пором MV Nyerere перекинувся і затонув між островами Укора і Буголора напередодні, 20 вересня.

За даними місцевих ЗМІ, його було перевантажено – на борту перебували до 500 осіб. Проте точну причину аварії транспортного засобу досі не названо.

Більше новин

ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації щодо захисту культурної спадщини в окупованому Криму
Клімкін винесе на Генасамблею ООН питання блокування суден Росією
НАТО відзначає прогрес Грузії на шляху до альянсу
Кількість жертв аварії порома на озері Вікторія перевищила 100 людей
Туреччина відіграла позитивну роль у вирішенні кризи у сирійському Ідлібі, - Маас
У Барселоні тисячі прихильників незалежності Каталонії зібрались на акції до річниці референдуму

Новини партнерів

Loading...