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Клімкін винесе на Генасамблею ООН питання блокування суден Росією

21 вересня, 2018 - 17:33
Фото з архіву "Дня"

Дії Росії із блокування суден, що ідуть в українські порти в Азовському морі, будуть одним із ключових питань, які Україна порушуватиме під час засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 24-27 вересня. Про це на брифінгу в п'ятницю, 21 вересня, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Укрінформ.

"Подивіться, що вони (росіяни - ред.) роблять. Середній час затримки (суден в Азовському морі - ред.), - звичайно, це як середня температура по лікарні, оскільки в деяких випадках це й більше, - аж 33 години. Чи може бути це (перевезення - ред.) економічно доцільним, якщо кораблі затримуються на 33 години, і чи потрібна така перевірка, щоб з'ясувати наявність якихось містичних терористів, як каже Росія? Це за всіма процедурами адміністрування є повним маразмом. Ми всі ці дані передали нашим друзям. До речі, якраз на Генеральній асамблеї це (ситуація в Азовському морі - ред.) буде одним із ключових питань, в тому числі, які ми будемо просувати", - сказав Клімкін.

Стосовно розірвання договору про спільне з Росією використання Азовського моря, він зазначив, що Україна наразі розглядає "різні опції" стосовно договорів з РФ.

"Звичайно, всім нам зрозуміло, що Азов - це не внутрішнє, а територіальне море. До цього ми маємо прийти. Але зараз здійснюється міжнародний арбітраж щодо порушення Росією прав України і стосовно Чорного моря, і стосовно Азовського моря, і стосовно Керченської протоки, і стосовно нелегального будівництва Кримського моста. Для того, щоб не загрожувати цим, а також іншим процесам як юридичним, так і політичним, я свідомо не кажу про плани - вони погоджені, вони є", - поінформував Клімкін.

Водночас він підкреслив, що успішне розв'язання ситуації в Азові перебуває в діях України у всіх площинах, зокрема, безпековій, політичній і юридичній.

Як повідомлялося, офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія не має наміру припиняти огляд суден в акваторії Керченської протоки та Азовського моря, оскільки це, нібито, не суперечить нормам міжнародного права.

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