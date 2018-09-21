КМУ планує підвищити акцизи на тютюнові вироби на 30,8%

Кабінет міністрів України підготував новий план підвищення акцизів на тютюнові вироби. Про це повідомив Український центр контролю над тютюном ГО "Життя".

"Уряд пропонує підвищити акцизи на сигарети на 30,8% з 1 січня 2019 року. Відповідну пропозицію було подано Кабінетом міністрів у законопроекті № 9085 від 17 вересня", - повідомляє організація.

Згідно з текстом документа мінімальний акциз для сигарет зросте з 773,2 гривні за 1000 штук до 1011,35 гривні. Мінімальний акциз на пачку з 20 сигарет з січня 2019 року виросте на 4,76 грн - до 20,23 грн.

"З урахуванням ПДВ та роздрібного (5%) акцизу податкове навантаження на пачку сигарет зросте на 5,79 гривні", - повідомляють у громадській організації.

Мінімальний акциз пошириться на всі сигарети вартістю менше 45 гривень за пачку. При цьому станом на серпень 2018 року, згідно з даними Держстату, середня вартість пачки сигарет в Україні становила 30,3 гривні. Після зростання податкового навантаження середня ціна, імовірно, становитиме близько 36 гривень.

Згідно з євроінтеграційним зобов'язаннями Україна повинна підняти ставку акцизу до 90 євро на 1000 сигарет до 2025 року таким чином, щоб акциз становив не менше 60% від вартості тютюнового виробу. Наразі ставка становить 23,8 євро.