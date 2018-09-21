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КМУ планує підвищити акцизи на тютюнові вироби на 30,8%

21 вересня, 2018 - 22:06
Фото з архіву "Дня"

Кабінет міністрів України підготував новий план підвищення акцизів на тютюнові вироби. Про це повідомив Український центр контролю над тютюном ГО "Життя".

"Уряд пропонує підвищити акцизи на сигарети на 30,8% з 1 січня 2019 року. Відповідну пропозицію було подано Кабінетом міністрів у законопроекті № 9085 від 17 вересня", - повідомляє організація.

Згідно з текстом документа мінімальний акциз для сигарет зросте з 773,2 гривні за 1000 штук до 1011,35 гривні. Мінімальний акциз на пачку з 20 сигарет з січня 2019 року виросте на 4,76 грн - до 20,23 грн.

"З урахуванням ПДВ та роздрібного (5%) акцизу податкове навантаження на пачку сигарет зросте на 5,79 гривні", - повідомляють у громадській організації.

Мінімальний акциз пошириться на всі сигарети вартістю менше 45 гривень за пачку. При цьому станом на серпень 2018 року, згідно з даними Держстату, середня вартість пачки сигарет в Україні становила 30,3 гривні. Після зростання податкового навантаження середня ціна, імовірно, становитиме близько 36 гривень.

Згідно з євроінтеграційним зобов'язаннями Україна повинна підняти ставку акцизу до 90 євро на 1000 сигарет до 2025 року таким чином, щоб акциз становив не менше 60% від вартості тютюнового виробу. Наразі ставка становить 23,8 євро.

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