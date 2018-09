Комітет ПАРЄ запропонував змінити правила щодо повноважень національних делегацій

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за регламентом запропонував внести в правила зміни, які ускладнюють процедуру оскарження повноважень національних делегацій.

Про це йдеться в повідомленні ПАРЄ, опублікованому на офіційній сторінці у Тwitter.

PACE's Rules Committee proposes rule-changes making it tougher to challenge national delegations' credentials - including increasing the majority required from a simple majority to two-thirds. Vote of the plenary Assembly due 9 October. https://t.co/eY16QrAKml pic.twitter.com/udxUa8dNaQ