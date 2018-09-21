Комітет ПАРЄ запропонував змінити правила щодо повноважень національних делегацій

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за регламентом запропонував внести в правила зміни, які ускладнюють процедуру оскарження повноважень національних делегацій.

Про це йдеться в повідомленні ПАРЄ, опублікованому на офіційній сторінці у Тwitter.

PACE's Rules Committee proposes rule-changes making it tougher to challenge national delegations' credentials - including increasing the majority required from a simple majority to two-thirds. Vote of the plenary Assembly due 9 October. https://t.co/eY16QrAKml pic.twitter.com/udxUa8dNaQ

— PACE (@PACE_News) September 20, 2018

У повідомленні асамблеї відзначається, що зміни, запропоновані комітетом, покликані "посилити послідовність, легітимність і ефективність механізмів прийняття рішень".

Проект резолюції передбачає, зокрема, "можливості оскарження повноважень національної делегації на початку сесії в разі, якщо цього зажадає 1/6 частина присутніх членів асамблеї, які представляють не менше п'яти національних делегацій". Зараз, як зазначається в повідомленні ПАРЄ, для подібного демаршу необхідна підтримка не менше 30 членів асамблеї, якщо мова йде про ще незатверджені повноваження.

"Для ініціювання процедури скасування раніше затверджених повноважень потрібно, щоб пропозицію підтримали 50 членів асамблеї, які представляють не менше двох політичних груп і п'яти національних делегацій", - підкреслюється в заяві ПАРЄ.

Що стосується безпосередньо процесу голосування, то, згідно з пропозицією комітету, "для схвалення рішень асамблеї про перегляд повноважень необхідно зібрати не менше 2/3 голосів". В даний час для цього достатньо простої більшості поданих голосів.

Голосування по даній резолюції, заснованій на доповіді бельгійського парламентарія Петри де Суттер, пройде в ПАРЄ 9 жовтня після загального обговорення на засіданні.