Консул Угорщини на Закарпатті не залишиться в Україні, - Клімкін

Консул Угорщини, який фігурує на відео з роздачею українцям угорських паспортів у Береговому Закарпатської області, не залишиться в Україні. Про це Клімкін заявив в ефірі Радіо НВ.

"Я думаю, є дві опції: або угорці його (консула - ред.) просто забирають, чітко визнаючи, що він робив, і це найбільш конструктивний сценарій, і я готовий запропонувати цей момент пану Сійярто, або він поїде до Будапешта сам", - підкреслив Клімкін.

Очільник МЗС України додав, що його колега Петер Сійярто своєю заявою напередодні опосередковано визнав, що відео з Берегового автентичне.

Клімкін також зазначив, що планує зустрітися з міністром закордонних справ Угорщини Сійярто у Нью-Йорку 26 вересня, щоб обговорити ситуацію з роздачею угорських паспортів громадянам України на Закарпатті.

Як повідомлялося, 19 вересня Укрінформ опублікував відео, на якому зафіксовано момент видачі громадянам України у консульстві Угорщини в Береговому угорських паспортів. Процедура супроводжувалася келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі. При цьому громадяни України вголос присягали на вірність Угорщині.

У свою чергу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що після скандалу через оприлюднення відео угорці можуть вдатися до нових кроків з метою уповільнення інтеграції України до ЄС.