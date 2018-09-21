Макрон: Країни, які не хочуть розширення Frontex або солідарності, покинуть Шенген

Країни Євросоюзу, що не виявляють солідарності в питанні вирішення міграційної кризи, повинні покинути Шенгенську зону. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Politico, передає "ЄП".

"Країни, які не хочуть розширення Frontex або солідарності, покинуть Шенген. Країни, які більше не хочуть Європи, більше не будуть торкатися структурних фондів", - сказав Макрон.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала збільшити кількість співробітників прикордонного агентство ЄС Frontex з 1600 до 10 000 осібк. Цей план розкритикував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Угорщина також відмовилася приймати прохачів притулку в рамках схеми переселення в ЄС, не дивлячись на те, що Європейський суд зобов'язав її це зробити.

Інші країни Східної Європи, включаючи Чехію і Словаччину, також виступають проти плану про розширення Frontex, однак коментарі Макрона, схоже, стосувалися саме Орбана.