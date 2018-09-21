"Міс Україна-2018" стала 23-річна киянка

Україну на найпрестижнішому міжнародному конкурсі краси "Міс Світу" у Китаї представлятиме 23-річна киянка Вероніка Дідусенко. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Я не очікувала цієї перемоги. Я вдячна своїй родині і всім друзям", - сказала після конкурсу Міс Україна-2018 Вероніка Дідусенко.

Вона розвивається у сфері фінансів та інвестицій. Також паралельно працює моделлю у провідних світових агентствах Парижа та Мілана, з брендами Maison Margela і Escada. Дівчина обожнює подорожувати та отримувати нові знання. Вільно володіє англійською, вивчає французьку та іспанську мови.

Фінал конкурсу відкрив Монатік під пісню "Танцуй". Крім того, у великому музичному шоу взяли участь Dzidzio, NK, Kazka, Alekseev, Lucky4 і НеАнгели.

Серед 25 конкурсанток, з усіх куточків України, тривала запекла конкуренція. Та, незважаючи на це, учасниці стали однією сім’єю і святкували перемогу Вероніки усі разом.

Цього року суддівський склад представляли Богдана Осипчук, Володимир Остапчук, Олександра Кучеренко, Ірина Горова, Микола Тищенко, Андре Тан, Марія Єфросиніна, Ольга Харлан, Юрій Ткач та Юлія Айсіна.

Окрім звання Міс Україна 2018, було обрано ще Miss Earth Ukraine 2018, титул якої дістався 23-річній киянці Анастасії Кривохижій, та Miss International Ukraine 2018 – 23-річній дніпрянці Богдані Тарасик.

Тематикою конкурсу було розкриття чотирьох стихій в кожній з учасниць: землі, води, повітря та вогню.

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