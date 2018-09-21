Міжпланетна станція Hayabusa2 почала висадку на поверхню астероїда Рюгу

Міжпланетна станція Hayabusa2 почала висадку спускних апаратів MINERVA-Ⅱ1 на поверхню астероїда Рюгу. Модулі успішно відокремилися від орбітального апарату на висоті в 55 метрів, тепер команда місії чекає підтвердження посадки.

Про це повідомляється на сайті місії, передає hromadske.ua.

Автоматичну станцію Hayabusa2 запустили в грудні 2014 року з метою отримання зразків ґрунту з астероїда 162173 Ryugu. Наприкінці червня 2018-го апарат дістався астероїда та вийшов на стабільну 20-кілометрову орбіту навколо нього.

Після чого станція здійснила картографування поверхні астероїда, завдяки чому вчені змогли тривимірні моделі обертання астероїда.

У період з 10 по 12 вересня зонд зробив тестову спробу зниження до поверхні Рюгу, проте вона виявилася невдалою через проблеми з лідаром.

19 вересня «Хаябуса-2» почала підготовку до нового зближення з поверхнею Рюгу для висадки на неї двох невеликих спускних модулів системи MINERVA-II 1. Зниження апарату почалося 20 вересня, а висадка MINERVA-Ⅱ1 почалася 21 вересня.

Модулі Rover-1A і 1B, що входять до складу спускної системи, мають шестикутну форму і розмір 18 сантиметрів в діаметрі, висоту 7 см і вагу близько 1,1 кілограма кожен. Rover-1A оснащений чотирма камерами, Rover-1B — трьома, вони призначені для створення стереозображень ґрунту Рюгу.

Модулі здатні переміщатися поверхнею астероїда завдяки стрибковому механізму та оснащені датчиками для вимірювання температури ґрунту, оптичними датчиками, акселерометром і гіроскопом.

Команда місії вже отримала підтвердження успішного відділення модулів від орбітального апарату на висоті в 55 метрів від поверхні Рюгу о 4:05 за Гринвічем і встановлення зв’язку з ними.

Тепер інженери очікують на підтвердження успішної посадки на Рюгу.

Передбачається, що найближчі півтора року зонд досліджуватиме Рюгу з орбіти, та спустить на його поверхню модуль MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), на якому встановлені спектрометр, магнітометр, радіометр і камера.

На кінцевому етапу дослідження, апарат вистрілить по поверхні астероїда пристроєм SCI (Small Carry-on Impactor), що складається з мідного снаряда з зарядом вибухівки. У такий спосіб дослідники отримають можливість вивчити склад верхнього шару ґрунту астероїда. Після чого станція відправиться назад до Землі та скине капсулу з речовиною астероїда в грудні 2020 року.