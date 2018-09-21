МТОТ ініціює застосування санкцій щодо хімічних компаній в окупованому Криму

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб ініціює застосування санкцій до компаній, пов'язаних з виробництвом і реалізацією хімічної продукції з тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться в заяві МінВОТ на офіційній сторінці в Facebook.

"Міністерство підготувало пропозиції про застосування санкцій до ряду юридичних осіб, які сприяють виробництву хімічної продукції на території тимчасово окупованій АР Крим всупереч чинному законодавству України, і тих, що здійснюють реалізацію такої продукції на території інших країн", - зазначають автори заяви.

У МінВОТ нагадали, що виробником хімічної продукції на тимчасово окупованій півострові в м Армянську є ТОВ «Титанові інвестиції», яке вже знаходиться під санкціями.

На переконання фахівців міністерства, хімічна продукція виготовлена ​​з порушенням встановленого правового режиму тимчасово окупованих територій і з використанням незаконно добутих корисних копалин з надр, які належать виключно Україні, зокрема природного газу і води з підземних джерел, а саме виробництво такої продукції загрожує життю і здоров'ю громадян України як на підконтрольних, так і на окупованих територіях.

У списку компаній, щодо яких пропонується застосувати санкції:

«Летан Інвестментс Лімітед» (Кіпр), ТОВ «Тітанактів» (РФ), ТОВ «Центр оптимальних технологій» (РФ), «Охна Холдінгс Лімітед» (Кіпр), ТОВ «Хімкомснаб» (РФ), «Толексіс Інтерпрайзіз ейдж» ( Швейцарія).

"Введення санкцій до всіх причетних юридичних осіб унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами ЄС", - йдеться в заяві.

На сьогодні міністерство підготувало і направило на опрацювання відповідний проект розпорядження органам державної влади.

Надалі це розпорядження планують винести на розгляд уряду і на засідання Ради національної безпеки і оборони України.