На 90-му році життя помер третій прем'єр України Віталій Масол

Віталій Масол, колишній голова Ради міністрів УРСР та третій очільник уряду незалежної України, помер на 90-му році життя.

Про це повідомив заступник голови Чернігівської облради Арсен Дідур на своїй сторінці у Facebook.

"Сумна новина. На 90-му році життя помер Віталій Андрійович Масол – відомий державний діяч і політик, мудра, високопрофесійна і щедра душею людина, яку я особисто знав і поважав. Почесного громадянина Чернігівської області, політика, який очолював уряд двох країн – УРСР та України, багато експертів і нині вважають найбільш професійним управлінцем нашої держави. Щирі співчуття рідним і близьким Віталія Андрійовича. Вічна пам'ять", - написав чиновник.

Віталій Масол народився 14 листопада 1928 року в Чернігівській області. Керував урядом двічі: УРСР - 1987-1990 рр. і незалежної України - 1994-1995 рр. Був депутатом Верховної Ради УРСР IX-XI скликань, СРСР (1989-1991 рр.)

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