На адмінмежі з окупованим Кримом "з нуля" облаштують 2 пропускні пункти

На адміністративній межі з окупованим Російською Федерацією Кримом до кінця року облаштують два пропускні пункти. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, передає "Укрінформ".

"Ми побудуємо "з нуля" два пропускні пункти. Ті КПВВ, які в нас є, на жаль, не відповідають тим умовам і тим реаліям, які потребує сьогодення", - заявив він.

Лавренюк, зокрема, зауважив, що нині там немає "елементарних людських умов" і для працівників, які несуть службу на пропускних пунктах - прикордонників, співробітників ДФС, СБУ.

"Ми маємо на меті зробити тимчасові споруди, зробити якісні сервісні зони", - наголосив представник Мінінфраструктури.

Лавренюк зазначив, що також планується відкриття офіційної автостанції та відкриття окремого Центру надання адміністративних послуг.

"Кошти вже виділено постановою уряду. 105 млн надано з резервного фонду бюджету на будівництво двох КПВВ, ще 2 мільйони надало Мінінфраструктури на проектну документацію", - додав він.

Завершення робіт, за словами представника відомства, очікується наприкінці листопада цього року.

Нагадаємо, наразі на адмінмежі з Кримом функціонують КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" і "Чонгар". В липні Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 105,98 млн гривень на облаштування КПВВ "Каланчак" і "Чонгар".