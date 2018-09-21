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На Донбасі за добу бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ

21 вересня, 2018 - 08:46
Фото Reuters

Упродовж минулої доби, 20 вересня, російські окупанти 22 рази відкривали вогонь по позиціях сил ЗСУ. Тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Мар'їнка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Із мінометів 82-го калібру ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Лебединське та Широкине. Вогневий наліт із застосуванням мінометів калібру 120 мм окупантами був здійснений на Луганському напрямку по опорному пункту українських військ поблизу Кримського.

Учора о 6 ранку російсько-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими домовленостями, здійснили обстріл із застосуванням артилерії калібру 122 мм населеного пункту Широкине, що на Приазов'ї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил та місцевого населення, а також руйнувань немає.

У ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Від початку доби бойовики із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського на Луганському та Водяного на Маріупольському напрямках. Втрат серед українських захисників немає, додали у штабі.

Джерело: День

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