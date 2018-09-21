На Вінниччині вибухнув будинок, постраждав пенсіонер

Сьогодні, 21 вересня, близько 7-ї години в селищі Турбів Липовецького району у приватному будинку стався вибух без подальшого горіння. На місці події виїхали 17 бійців ДСНС, а також фахівці Національної поліції. Як зазначають у прес-службі головного управління ДСНС України Вінницької області, під час проведення розвідки рятувальники виявили під уламками будинку травмованого чоловіка. Ним виявився 71-річний власник домогосподарства. Його одразу було передано працівникам екстреної медичної допомоги та госпіталізовано.

«Виклик надійшов до Служби порятунку «101» о 6.52. У повідомленні йшлося про те, що в смт. Турбів Липовецького району у приватному житловому будинку стався вибух, – коментує керівник прес-служби ГУ ДСНС України у Вінницькій області Олександр Кутовий. – На місці події зафіксовали, що будинок, площею 80 кв. м, із шиферною покрівлею був повністю зруйнований. Під уламками виявили його власника. Він був у важкому стані, з опіками І та ІІ ступенів. Життя чоловіка врятувала кришка від столу, яка впала на нього під час вибуху».

Лікарі «швидкої» доправили потерпілого до Прилуцької лікарні. Там йому надали першу медичну допомогу. Стабілізувавши стан пацієнта, його санавіацією доставили в опікове відділення Вінницької обласної лікарні імені Пирогова.

Наразі причина вибуху встановлюється. За попередніми даними, стався витік газу. Сусіди пенсіонера розповідають, що дідусь постійно рано-вранці порався по господарству, а в той час готував їжу для худоби на кухні.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото ГУ ДСНС України Вінницької області