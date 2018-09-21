На Вінниччині за найсмачніший борщ змагалися новоспечені молодиці, бабусі та… байкери (фото)

Любителі гастрономічного туризму зібралися сьогодні у селі Правилівка Оратівського району на ХІ Всеукраїнський фестиваль традиційного українського борщу. Під час п’ятигодинного дійства господині з різних куточків області та України презентували 35 рецептів цієї страви. Особливого колориту цьогорічному фестивалю додали байкери, які приготували власний «мандрівний» борщ, а також студенти вінницьких вишів – вихідці з країн Африки, котрих привезли у вінницьку глибинку познайомитися з місцевим колоритом. Традиційно дійство проходило на подвір’ї батьківської хати відомої вінницької журналістки та громадської діячки Ганни Секрет.

«Оригінальні рецепти та борщ на пробу привезли господині з різних регіонів України. Смакували запашну страву під виступи фольклорних співочих колективів, читання гуморесок і танці. Усі учасники частували гостей, а господині розповідали свої секрети приготування. Неодмінною умовою перебування на фестивалі є наявність власної ложки, бо інакше борщу не скуштуєш, – розповідає Ганна Секрет. – Цього року фестиваль помолодів і розширив коло учасників: газдині «в самому соку» відпочивали, а варили борщі і пригощали журі та гостей фесту новоспечені молодиці та дівчати, берегині роду – бабусі. Наробили дива байкери, які приїхали до нас з усієї України. А один із борщів представляли навіть шведи».

Загалом, на фестиваль прибуло близько 500 учасників, які не тільки підтримували своїх конкурсантів, а й презентували власні авторські борщі в супроводі українських пісень. Також господині презентували різноманітнішу випічку, каші, вареники, галушки, пампушки та інші страви української кухні.

За десятиліття до Правилівки привезли понад 500 (!) видів борщів з різних куточків України. Більшість цих рецептів, а також пісні, вірші і жарти про улюблену страву українців увійшли в авторське видання Ганни Секрет «На борщах зростає Україна», яке вона презентувала торік.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором