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НАТО відзначає прогрес Грузії на шляху до альянсу

21 вересня, 2018 - 16:19
Фото: nato.int

НАТО відзначає успіхи Грузії в підготовці до вступу в альянс? заявила заступник генсека НАТО Роуз Гетемюллер в ході візиту в Тбілісі в п'ятницю, 21 вересня.

"У Грузії є істотний прогрес з точки зору проведення реформ, економічного розвитку, створення ефективних інститутів безпеки і оборони", - заявила Роуз Гетемюллер, передає Deutsche Welle.

Грузія вносить вклад у зміцнення "нашої спільної" безпеки, зокрема, в встановлення стабільності в Афганістані, підкреслила Гетемюллер. Вона заявила, що НАТО продовжує підготовку Грузії до вступу в свої ряди відповідно до рішення, прийнятого на саміті альянсу в Бухаресті в 2008 році.

НАТО підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії і закликає Росію вивести своїх військових з Абхазії і Південної Осетії, зазначила Гетемюллер.

В ході візиту до Грузії заступник генсека НАТО провела переговори з заступником голови грузинського МЗС Давидом Дондуа, програмою перебування Гетемюллер в Тбілісі передбачені також зустрічі з президентом країни Георгієм Маргвелашвілі, віце-прем'єром і главою МВС Георгієм Гахар і заступник голови Міноборони Лелой Чіковані.

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