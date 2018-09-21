Нищук: Маємо напрацювати уніфіковану європейську базу, в якій всі гравці на книжковому ринку будуть рівні

У рамках 25 Форуму видавців відбувся круглий стіл на тему: «Український ринок книги. Стан. Проблеми. Перспективи», учасники якого обговорили стан українського книжкового ринку, а також шляхи налагодження належної промоції читання та репрезентації української книжкової продукції за кордоном. У дискусії взяв участь міністр культури України Євген Нищук, пеедали в прес-службі Мінкульта.

«Останніми роками спостерігається значне пожвавлення в ситуації з виданням української книги, з’являється багато цікавої та якісно перекладеної літератури. Гарним прикладом є цьогорічний Форум видавців, який представляє якісні здобутки, прекрасний дизайн, різножанровість літератури, широке представництво видавництв. Вже через місяць, на Франкфуртському ярмарку ми будемо мати оновлений український стенд. І це буде реальний європейський національний павільйон, який представить практично всі українські видавництва, відомих українських авторів, окремі секції із залученням дизайнерів і художників. Це не просто промоція української книжки, це промоція України у світі. Однак розвиток українського книжкового ринку і надалі потребує значної уваги та злагоджених зусиль для перетворення українського книговидання на сучасну культурну індустрію. Сьогодні у фокусі уваги держави та одними із першочергових завдань Уряду визначається розвиток національної книговидавничої справи, популяризації читання, модернізація бібліотечної галузі та промоція української книжкової продукції у світі», - зазначив Євген Нищук.

«Український інститут книги, який знаходиться у підпорядкуванні Міністерства культури, і є тією інституцією, яка сконцентрує розпорошені між різними органами державної влади функції щодо вироблення й реалізації державної політики, у тому числі в книговидавничій сфері. Для нас також актуальними є аспекти підтримки дитячої книги, молодих сучасних авторів, науково-мистецької літератури, здійснення якісного перекладу українською мовою, напрацювання програми читання з врахуванням тенденції розвитку книжкового бізнесу».

За словами Міністра культури, значна увага приділяється модернізації бібліотечної сфери. Мінкультури на різних рівнях підтримує ініціативи направленні на популяризацію читання, у тому числі серед дітей та юнацтва. Так, цьогоріч за сприяння Міністерства культури України започатковано щорічний Всеукраїнський конкурс «Лідер читання», проведено цикл круглих столів з популяризації дитячого читання у населених пунктах Луганської області, а також започатковано цикл семінарів, спрямованих на вдосконалення рівня професійної та літературної компетенції бібліотечних фахівців під назвою «Орієнтири молоді в літературі: класики і сучасники».

Євген Нищук також відмітив, що здійснені значні кроки у зміні політики щодо відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек, акценти було зроблено на сучасній українській літературі, кращих зразках світової літератури в українському перекладі, літературі національно-патріотичного спрямування, що популяризує ідеї зміцнення української державності.

«Наше спільне завдання напрацювати уніфіковану, європейську базу, в якій всі гравці на книжковому ринку будуть рівні, але головна деталь цього процесу - збільшити читацький інтерес та зацікавленість книгою. Я сподіваюся, що в цьому руслі ми будемо працювати в одному напрямку та в одній стратегії», - наголошує міністр культури.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 вересня, в рамках 25 Book Forum у Львові відбулося представлення книжкової новинки «Дня» – «Ave. До 100-ліття Гетьманату Павла Скоропадського».