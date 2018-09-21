Опубліковано шорт-лист Букерівської премії з рекордною кількістю жінок

До короткого списку Букерівської премії (Man Booker Prize) увійшли шість авторів з Великобританії, США і Канади, лише двоє з яких - чоловіки.

Про це повідомляє BBC.

Крім того у цьогорічному шорт-листі - наймолодший лауреат за всю історію премії. Це британська письменниця Дейзі Джонсон, яка стала лауреатом престижної літературної премії у віці 27 років.

Букерівська премія — найпрестижніша літературна нагорода, що з 1969 року щорічно вручається у Великій Британії.

Влітку журі оголошує довгий список, з 20-25 претендентів, з якого у вересні формується шість учасників короткого списку.

У 2018 році в шорт-лист увійшли:

Анна Бернс (Велика Британія), «Milkman»

Дейзі Джонсон (Велика Британія), «Everything Under»

Рейчел Кушнер (США), «The Mars Room»

Річард Пауерс (США), «The Overstory»

Робін Робертсон (Велика Британія), «The Long Take»

Есі Едугян (Канада), «Washington Black»

27-річна письменниця Дейзі Джонсон стала наймолодшою авторкою-претенденткою на Букерівську премію.

Всі автори з шорт-листа, отримають чеки на 2,5 тисячі фунтів стерлінгів і право на перевидання роману-номінанта в спеціальному оформленні.

Переможеця премії оголосять 16 жовтня, він отримає чек на 50 тисяч фунтів стерлінгів.

У 2017 році Букерівську премію отримав американський письменник Джордж Сондерс за роман «Лінкольн у Бардо».

Нагадаємо, журі Букерівської премії обрало найкращу книгу за 50-річну історію існування нагороди. Нею став роман канадського письменника Майкла Ондатже «Англійський пацієнт».