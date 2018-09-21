Патріарх Філарет пояснив, як розподілять майно українських церков

Патріарх Філарет запевняє, що питання, кому належатиме майно українських церков, залежить від релігійних громад та від держави. Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Майно належить громадам, як власність релігійних громад, і майно належить державі, яка дає в користування церкви ті чи інші храми, монастирі, лаври", - пояснив патріарх. За його словами, якщо громада переходить в новоутворену об'єднану українську церкву – вона переходить зі своїм майном.

"Якщо вона не переходить в українську церкву, вона залишається зі своїм майном в російській церкві. Тому що це майно – власність громади", - розповідає патріарх Філарет про ті церкви Московського патріархату, які воліють залишитись у Московському патріархаті, а не переходити в єдину помісну українську православну церкву.

"Що стосується державного майна – архітектурних пам'яток, тощо – це майно належатиме тому, кому його передаватиме держава. Якщо передаватиме Російській православній церкві в користування – нею користуватимуться парафії Російської православної церкви. Якщо українській об'єднаній церкві, цим майном користуватиметься об'єднана українська церква", - додає патріарх Філарет. Як приклад патріарх наводить Печерську Лавру, Почаївську Лавру та численні храми і пам'ятки архітектури, які належать державі.

Також, відповідаючи на питання про українські церкви за кордоном, патріарх Філарет пояснив, що кожна парафія буде приймати власне рішення: "За кордоном – в Америці, Канаді, в Європі є парафії, які належать Константинопольському патріархату. Вони у його складі і залишаться. А ті, які захочуть бути з українською церквою, – ми їх не будемо відкидати".

Нагадаємо, що за словами патріарха Філарета, після отримання автокефалії Українською церквою Московський патріархат скоротиться наполовину і в нього не буде підстав боротись за перше місце серед православних церков.