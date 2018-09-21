Переговори щодо Brexit зайшли в глухий кут, - Мей

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вважає, що переговори щодо Brexit зайшли в глухий кут. Про це вона заявила у відеозверненні, оприлюдненому в Twitter.

"Якщо ЄС вважає, що я погоджуся на ці умови, то він суттєво помиляється", - заявила вона, коментуючи неприпустимість поділу економік Північної Ірландії та решти країни.

Варіант, при якому Велика Британія продовжує залишатися частиною європейської економічної зони і дотримуватися загальних правил, також неприпустимий, впевнена Мей.

"Я завжди говорила, що відсутність угоди краща поганої угоди. Проте я також говорила, що вийти з ЄС з угодою буде найкращим варіантом, тому запропонувала третій шлях. Вчора Дональд Туск заявив, що наші пропозиції підривають єдиний ринок, не пояснивши причин. Тому ми в глухому куті", - підкреслила вона.

Прем'єр-міністр впевнена, що Євросоюз повинен пояснити причини, за якими не може бути досягнута угода, та запропонувати альтернативні варіанти.

"Поки цього не станеться, ми не зможемо досягти якогось прогресу", - зазначила Мей.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск за підсумками неформального саміту лідерів країн ЄС в Зальцбурзі заявив, що план, запропонований Великою Британією, не спрацює. Він упевнений, що пропонована структура економічної взаємодії не буде працювати, не в останню чергу тому, що це може підірвати єдиний ринок.

23 червня 2016 року британці на референдумі проголосували за вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосували 52% виборців, проти - 48%. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей візьме під особистий контроль переговори про вихід зі складу Євросоюзу.