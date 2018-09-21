Підозрювані у замаху на Cкрипалів мають історію арешту в Нідерландах, - ЗМІ

Підозрювані британською владою в замаху на екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському Солсбері особи, відомі як Олександр Петров і Руслан Боширов, мають історію арешту в Нідерландах.

Про це йдеться в опублікованій в четвер, 20 вересня, другій частині спільного розслідування Bellingcat і The Insider, які посилаються на неназваного співрозмовника з правоохоронних органів цієї європейської країни, передає Deutsche Welle.

Розслідувальники дослідили подорожі "Петрова" за його паспортом, який також вказує на причетність до ГРУ.

"Їх непередбачувано звивистий маршрут по земній кулі часом нагадує персонажів з "Місія неможлива", але при цьому чітко видно акцент на країнах Західної Європи", - зазначають журналісти. Вони з'ясували, що подорожі з новим паспортом "Петрова" почалися 8 квітня 2016 року - тоді він вилетів з Мінська до Амстердама, якраз через два дні після суперечливого референдуму щодо угоди про асоціацію з Україною. Через 10 днів він (або ж разом з "Бошировим") повернувся до Москви.

Джерела розслідувачів у правоохоронних органах зазначили, що Петрова та Боширова арештовували в Нідерландах. Співрозмовник не назвав дату чи контекст затримання. Водночас ЗМІ раніше писали про арешт у Нідерландах і депортацію двох неназваних російських шпигунів.

13 вересня голландська газета NRC Handelsblad і швейцарське видання Tages-Anzeiger повідомляли про затримання на початку 2018 року в Нідерландах двох російських агентів. За даними джерел видань, росіяни перевозили до Швейцарії хакерське обладнання, щоб отримати доступ до даних лабораторії в місті Шпіц, яка зокрема допомагає розслідувати хімічні атаки Сирії і отруєння Скрипалів. Затриманих також підозрюють у причетності до кібератаки на європейську штаб-квартиру Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) в Лозанні.

Поїздка в Швейцарію взимку 2018 року була останнім візитом Петрова до Шенгенської зони, зазначають автори розслідування. Це не означає, що підозрювані в отруєнні Скрипалів і згадані в ЗМІ заарештовані фахівці з кібератак - одні й ті самі люди, наголошує Bellingcat. Однак подібний "збіг за часом і місцем не міг бути випадковим - позаяк коли арешт і справді був, то вони діяли як мінімум в одній групі.