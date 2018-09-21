Роздача угорських паспортів у Берегові: Клімкін назвав головну проблему

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що в Будапешті не зрозуміли його позицію щодо ситуації із роздачею угорських паспортів в консульстві в Берегові. Про це він написав у Twitter.

Міністр наголосив, що основною проблемою є не сам факт видачі паспортів, а заклик приховати це від української влади.

"Здається, мене дехто в Україні та за кордоном недочув. Проблемою на скандальному відео з Генконсульства Угорщини в Берегові є не тільки роздача громадянства, а заклик приховати це від України. Є про що говорити, і ми будемо діяти!" - написав Клімкін.

Нагадаємо, на прихованому відео, відзнятому у консульстві в Берегові, видно чоловіка, який допомагає скласти присягу, та жінку, яка інструктує тих, хто отримав паспорти Угорщини, приховувати цей факт від української влади.

Міністр закордонних справ України заявив, що угорський консул буде позбавлений акредитації і невдовзі залишить Україну.

У відповідь глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пригрозив ще більше сповільнити інтеграцію України до Європейського Союзу.

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