САП відкрила справу проти Ситника за можливе розголошення даних слідства

САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого розголошення даних досудового розслідування керівником НАБУ Артемом Ситником. Відповідна інформація оприлюднена на сторінці САП у Facebook.

"Йдеться про вчорашню заяву підозрюваного міністра інфраструктури України Омеляна В.В. щодо завчасного повідомлення йому зазначеною посадовою особою про заплановане проведення обшуку за місцем його проживання", - зазначають у відомстві.

У САП вказують, що заява міністра не вбачається голослівною, адже матеріали кримінального провадження, в якому йому повідомлено про підозру, містять відомості про наявність телефонних з’єднань між Омеляном В.В. та абонентом, записаним як "Артем Ситник", напередодні проведення обшуку, зокрема о 08.00 год, 11.32 год., 19.09 год. та о 23.42 год. 02.11.2017.

"З метою забезпечення ефективності досудового розслідування матеріали розпочатого кримінального провадження будуть спрямовані генеральному прокурору для визначення органу досудового слідства", - пообіцяли у прокуратурі.

У САП зазначають, що Ситник "послідовно, постійно і систематично здійснює неправомірне розголошення даних досудового розслідування, що істотно шкодить інтересам кримінального провадження".

Як повідомлялося, 13 вересня міністру інфраструктури Володимиру Омеляну вручили підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Детективи НАБУ з’ясували, що у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури, Омелян набув у власність активи, "законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи". Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тис. дол. та 25 тис. євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4 230 500 грн.

Крім того, за даними НАБУ, слідство встановило факти внесення міністром інфраструктури недостовірних відомостей до декларацій. Так, у е-декларації за 2015 рік вартість незадекларованих міністром активів, які перебувають у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 млн грн, у 2016 – понад 8,024 млн грн.

14 вересня Солом’янський районний суд Києва розглянув запобіжний захід стосовно підозрюваного і вирішив віддати його на поруки міністра молоді та спорту Ігоря Жданова і народного депутата Федора Бендюженка. Міністр інфраструктури також має здати свої паспорти для виїзду за кордон.

Пізніше Національне антикорупційне бюро надало дозвіл Омеляну виїжджати в закордонні відрядження.