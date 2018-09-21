Сенцов перебуває в інформаційному вакуумі та не отримує інформації з листів, - правозахисники

Український режисер, політв’язень Олег Сенцов, незаконно засуджений у колонії РФ до 20 років ув’язнення, написав листа російським правозахисникам Миколі та Тетяні Щурам.

Про це Тетяна повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«17 вересня Олег Сенцов написав листа. Сьогодні ми його отримали. Лист з 2-х частин. Одна — для колег з конкретними вказівками про постановку фільму за своєю п’єсою «Номери». Інша ... Про здоров’я не пише взагалі. А про що пише? Здебільшого про те, що йому дуже не вистачає конкретної інформації. Не «ахів і зітхань, сліз і соплів», які він отримує у 90 відсотках листів, а саме інформації про конкретні події, які відбуваються в світі навколо українських в’язнів в російських в’язницях, навколо цілей його голодування», — написала правозахисниця.

Вона додала, що Сенцов перебуває в інформаційному вакуумі.

«Телевізор, і той зламався. Так що він не може навіть спостерігати «як Росія мирить Сирію», — зазначила Тетяну Щур.

Крім того, у Сенцова закінчилася підписка на «Нову газету». Він зауважив, що підписку може зробити лише він особисто.

«Можна лише особисто мені, і то в листопаді на перше півріччя 19-го року. Але так далеко я не заглядаю», — написав Сенцов у листі.

«Я отримую достатньо листів — 10-15 на тиждень. Але здебільшого це схоже на стогін від якогось одноманітного флешмобу, зокрема й закордонного. З іншого боку, мені важливіше, щоб щось відбувалося, ніж самому знати про це. Дія важливіша інформації про неї», — наводить цитату Сенцова правозахисниця.

Також він пише: «Не ображайся на мене, якщо я буваю прискіпливий і різкий. З собою я ще більш жорстокий, повірте. Просто без такого конкретного підходу і конкретних цілей не буде конкретних результатів, а я звик робити все добре, від малих питань до великих, і звик перемагати!».