Штати запровадили санкції проти Китаю через купівлю російських літаків і ракет

США запровадили санкції проти китайських військових через купівлю російських винищувачів та ракет класу "земля-повітря". Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США.

Санкції пов'язані з придбанням Китаєм 10 російських винищувачів СУ-35 в 2017 році і ракет для наземних ракетних комплексів С-400 в 2018 році.

До санкційного списку включили Департамент розвитку обладнання Китаю (EDD) та його керівника Лі Шангфу за укладення "значних угод" з російським державним експортером зброї "Рособоронекспортом".

Внесення до санкційного списку означає, що будь-які активи, які вони мають в США, заморожені, і американцям забороняються вести з ними справи.

Крім того, китайському департаменту відмовлено в експортним ліцензіях і його виключено з американської фінансової системи.

Як повідомлялося раніше, 20 вересня Сполучені Штати ввели персональні санкції проти 33 фізичних та юридичних осіб з РФ, пов'язаних із оборонним комплексом та розвідкою.