Справа про вбивство Гонгадзе: У Раді Європи закликали Україну поквапитися із розслідуванням

У Раді Європи закликали Україну забезпечити якомога швидше завершення розслідування справи вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе. 18-20 вересня Комітет міністрів Ради Європи проаналізував виконання Україною низки рішень ЄСПЛ, зокрема, у справі "Гонгадзе проти України", повідомили у п’ятницю, 21 вересня, у Раді Європи, передає "ЄП".

Комітет вкотре звернувся до української влади з проханням якомога швидше надати інформацію про касаційне провадження стосовно ув'язненого екс-генерала МВС Олексія Пукача і висловив сподівання, що це провадження буде швидко завершено.

Комітет висловив жаль у зв’язку з тим, що незважаючи на попередні рішення та після майже 18 років, розслідування щодо підбурювання і організації вбивства Гонгадзе все ще потребує повного завершення.

Комітет міністрів наполегливо закликав українську владу забезпечити швидке завершення розслідування відповідно до стандартів із захисту прав людини та запропонував повідомити, на якому етапі зараз перебуває розслідування, з якими складнощами можливо доведеться зіштовхнутися та які заходи розглядаються, щоб вирішити можливі труднощі.

Комітет також просить вказати, за який час розслідування може бути завершеним.

Зникнення та вбивство Георгія Гонгадзе викликало широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за кордоном. В Україні з акцій протесту проти зникнення та вбивства журналіста розпочались широкомасштабні протестні акції, відомі під назвою «Україна без Кучми», під час яких протестувальники звинувачували тодішнього президента та його найближче оточення у зникненні журналіста і вимагали відставки Кучми.

Майже через вісім років після зникнення журналіста, 15 березня 2008 року, Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС - Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколу Протасова - і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Протасов помер у колонії наприкінці березня 2015 року.

Колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача 29 січня 2013 року було засуджено до довічного позбавлення волі.

Проте й досі не названі замовники вбивства журналіста. У квітні 2014 року Генеральна прокуратура України почала перегляд справи про вбивство Гонгадзе і перевірку причетності до нього тодішнього президента Леоніда Кучми.

У лютому 2015 року Генпрокуратура поновила досудове розслідування кримінального провадження за фактом організації умисного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом перевищення влади і службових повноважень особами, які займали особливо відповідальне становище, що спричинило особливо тяжкі наслідки.

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