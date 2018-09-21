Суд Києва дозволив проведення заочного розслідування справи щодо Жириновського та ще 2 парламентарів РФ

Суд Шевченківського району Києва 18 вересня дозволив проведення спеціального (заочного) досудового розслідування кримінального провадження щодо депутата російської Державної Думи Володимира Жириновського та ще двох парламентарів РФ. Про це повідомила в п'ятницю прес-служба Генпрокуратури України.

Жириновського та його пособників підозрюють у створенні організованої групи (з депутатами Держдуми і членами ЛДПР в її складі) в березні-квітні 2014 року в Москві, метою якої стала матеріальна допомога бойовикам "ДНР" та "ЛНР". Зокрема, двоє російських депутатів у березні-червні публічно закликали до збору коштів для бойовиків, а також уклали "угоду" про матеріальне забезпечення сепаратистів. Пізніше зазначена група постачала підрозділу загиблого бойовика "Гіві" транспортні засоби (6 штук) російського виробництва, які згодом застосовувалися проти українських військових під час боїв в районі Донецького аеропорту.

За вказаними фактами ГПУ в 2017 і 2018 роках склала і оголосила про підозру у фінансуванні тероризму Жириновському і двом його колегам по Держдумі. За вчинені ними злочини їм загрожує 10-12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Генпрокуратурі нагадали, що проти Жириновського і двох підозрюваних депутатів Держдуми діють санкції ЄС, Канади, Австралії та Швейцарії. Окремі санкції проти них ввела Україна за рішенням РНБО.

Нагадаємо, що 25 липня 2014 року МВС України почало розслідування стосовноі Жириновського за підозрою у фінансуванні тероризму на сході України. Пізніше стало відомо, що МВС викликало його на допит. У свою чергу Жириновський заявив, що готовий приїхати до Києва на допит, однак йому "не ясний привід" допиту.

Жириновський неодноразово висловлював вкрай антиукраїнські погляди, а також активно підтримує російську агресію на Донбасі та анексію Криму.