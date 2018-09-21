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Туреччина відіграла позитивну роль у вирішенні кризи у сирійському Ідлібі, - Маас

21 вересня, 2018 - 15:18
Фото Reuters

Туреччина відіграла позитивну роль у вирішенні кризи у сирійській провінції Ідліб. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після того, як Анкара та Російська Федерація оголосили, що їхні війська будуть підтримувати нову демілітаризовану зону в Ідлібі, пише Reuters.

"Ми також бачили, що Туреччина відіграла надзвичайно позитивну роль щодо дискусій у Сирії та Ідлібу - у підсумку Туреччина спромоглася погодитись з Росією на демілітаризовану зону, і це надзвичайно важливо", - йдеться у заяві.

Маас наголосив, що інтереси Німеччини полягають у тому, щоб Туреччина була економічно стабільною, але додав, що вважає, що Анкара змогла ухвалити необхідні рішення для відновлення такої стабільності.

Як повідомлялося, Туреччина перекидає більше військ до провінції Ідліб в Сирії після того, як вдасться укласти угоду з РФ щодо нової демілітаризованої зони у регіоні, з якої повинні вийти "радикальні" повстанці до 10 жовтня.

Джерело: День

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