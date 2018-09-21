У Барселоні тисячі прихильників незалежності Каталонії зібрались на акції до річниці референдуму

Тисячі жителів Каталонії вийшли на мітинги і демонстрації з вимогою про відділення регіону від Іспанії.

Про це повідомляє Reuters.

Демонстрації присвячені річниці масових мітингів під час боротьби за відділення від Іспанії, які привели до референдуму про оголошенням незалежності урядом регіону.

Очікується, що найбільші маніфестації «осені протесту» в Каталонії відбудуться 1 жовтня - в річницю референдуму 2017 року, на якому жителі регіону проголосували за незалежність.

Раніше повідомлялося, що влада Каталонії ініціює масові протести заради незалежності .

Як повідомлялося, 4 вересня Торра заявив про намір відновити кампанію щодо відокремлення регіону від Іспанії, відмовившись від пропозиції центральної уряду в Мадриді провести референдум щодо більшої автономії.