У Грузії ЦВК зареєструвала 19 кандидатів у президенти

Центральна виборча комісія (ЦВК) Грузії зареєструвала 19 кандидатів у президенти.

Згідно з поширеним повідомленням ЦВК, усього було подано 46 заявок на участь у виборах президента, з яких 20 від політичних партій і 26 - від ініціативних груп.

За інформацією Центрвиборчкому, необхідний для реєстрації кандидата список підтримуючих осіб змогли представити 25 виборчих суб'єктів, з яких 19 політичних партій і шість ініціативних груп, передає Інтерфакс-Україна.

У повідомленні наголошується, що 19 ініціативних груп не змогли представити вищевказаний список, у зв'язку з чим їм було відмовлено в реєстрації.

Наразі, йдеться в повідомленні, в ЦВК здійснюються процедури реєстрації шести суб'єктів.

Останнім терміном реєстрації кандидатів в президенти Грузії є 28 вересня.

Згідно з Виборчим кодексом Грузії, висування кандидата в президенти Грузії має бути підтверджено підписами не менше 25 923 виборців (0,75% загального числа виборців).

Що стосується зареєстрованих учасників, то найбільш відомими серед кандидатів є - представник опозиційної партії "Європейська Грузія" Давид Бакрадзе, який займав пост голови парламенту Грузії у період правління президента Міхеіла Саакашвілі; ще один екс-спікер парламенту Грузії Давид Усупашвілі, якого підтримує опозиційна партія "Вільні демократи"; екс-глава МЗС Грузії Григол Вашадзе, який балотується від опозиційного об'єднання "Сила в Єдності" і колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух"; лідер Лейбористської партії Шалва Нателашвілі, а також ще одна екс-глава МЗС Саломе Зурабішвілі, яка виступає як незалежний кандидат.

Правляча партія "Грузинська мрія" участі в президентських виборах не бере. Раніше в партії заявили, що підтримають незалежного кандидата, зокрема, С.Зурабішвілі.

Тим часом, у четвер стало відомо, що ЦВК відмовила в реєстрації в якості кандидата в президенти відомому грузинському кінорежисеру Георгію Шенгелая. У комісії заявили журналістам, що Г.Шенгелая не зміг представити список підтримуючих його виборців.

При цьому сам кінорежисер заявив журналістам, що сам зняв свою кандидатуру, бо сумнівається в справедливому проведенні виборів.

"Я знімаю свою кандидатуру. Знімаю, бо я вважаю негідним участь у виборах в ситуації, де всі почнуть кидатися грошима", - сказав він.

Що ж стосується чинного президента Грузії Георгія Маргвелашвілі, то він відмовився йти на другий термін.

Вибори президента Грузії відбудуться 28 жовтня.

Нагадаємо, у Грузії президентська передвиборча кампанія почалась 29 серпня зі скандалу. Повідомлялося, що десять політичних партій, об'єднаних в коаліцію «Сила в єдності» і висувають єдиного кандидата в президенти члена колишньої партії влади «нацрух» Григола Вашадзе, поширили телефонний запис. У ній, імовірно, голова окружної комісії Крцаніси (Тбілісі) Давид Петвіашвілі погоджує склад виборчкому з місцевим районним координатором виборчого штабу «Грузинської мрії».