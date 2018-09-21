У Луцьку пройшла урочиста зустріч Севастопольської бригади тактичної авіації

Обласний центр Волині віднині став місцем дислокації 204 - ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Це та бригада, якою у 2014 році командував льотчик першого класу, полковник Юлій Мамчур і тоді вона базувалася на аеродромі Бельбек. Після відомих подій у Криму, бригаді місцем дислокації визначили аеродром Кульбакіно (Миколаїв). І ось тепер новий дім, Волинь.

Луцьк завжди був містом авіаційним. Як йдеться у дослідженні луцького краєзнавця Ігоря Левчука, «саме з небом Волині пов'язані імена видатних авіаторів Першої Світової війни, таких як Костянтин Арцеулов (вперше в світі вивів літак зі «штопора»), Едуард Пульпе (видатний повітряний ас, який загинув у волинському небі в 1916 році та був відспіваний у кафедральному костелі святих Петра і Павла в Луцьку), Олексій Черьомухін (засновник Центрального аерогідродинамічного інституту в Москві разом із видатним вченим Миколою Жуковським), видатні німецькі повітряні аси Освальд Бьольке, Ервін Бьоме, найрезультативніший повітряний ас Першої Світової війни Манфред фон Ріхтгофен, більше відомий як «Червоний Барон» та багато інших. В часи Другої Світової війни небо Волині стало справжнім ристалищем для радянських і німецьких авіаторів... На території одного з дитячих таборів під Луцьком зберігається літак, на якому літав перший космонавт світу Юрій Гагарін». З 1948 по 2004 рік у Луцьку базувався 806-й авіаполк винищувачів-бомбардувальників, який одним із перших присягнув на вірність незалежній Україні. Лучани звиклися до постійних польотів літаків у небі над містом, і коли торік на аеродром знову прилітали військові літаки, то чи не все місто їхало їх дивитися. А звуки моторів у небі додавали спокою, що небо є кому захистити.

Зустріч севастопольської бригади відбулася на Театральному майдані Луцька. Вітали представники влади, діти. Для родин військовослужбовців підбирають житло, а дітям їхнім будуть забезпечені місця у дитсадках і щколах.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк