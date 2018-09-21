У Львові представили новинку "Дня" "АVE…". Наш стенд – № 306!

Сьогодні в рамках 25 Book Forum у Львові відбулося представлення книжкової новинки «Дня» – Ave. До 100-ліття Гетьманату Павла Скоропадського». У переповненій Дзеркальній залі Палацу Потоцьких виступили автор ідеї видання Лариса Івшина, упорядник Ігор Сюндюков та автори статей Юрій Терещенко, Тетяна Осташко, Петро Кралюк, Анна Данильчук.

Зокрема Лариса Івшина наголосила: «Книга «АVE» — 17-та у нашій бібліотеці. Вона — про глибинний український конфлікт. Тема, порушена у моїй передмові, — розірваний зв'язок поколінь. Важливо з'єднати часи, виховати нове покоління. Такі люди як Гетьман — найбільш табуйована тема в історії, йому немає пам'ятників. Ми зробили це для того, щоб в Україні була пошанована шляхетність".

«Смертельна анемічність української нації пов'язана з тим, що в українському національно-визвольному русі відсутня консервативна течія. Те завдання, яке сьогодні вирішує газета «День», — це внесок у розвиток українського суспільного руху і спроба подолати його неадекватність», – відзначив під час свого виступу професор, історик Юрій Терещенкою

Дослідниця Тетяна Осташко вважає: «Нам треба змінити спосіб думання — не святкувати поразки, а святкувати перемоги. Ми святкуємо 100-річчя Української революції, але не святкуємо 100-річчя Української Держави Павла Скоропадського. Повалення Гетьманату — це одна з помилок української новітньої історії». Подібної думки і проректор НаУОА, професор, публіцист і письменник Петро Кралюк: «Наші історики трактують Скоропадського переважно негативно. Гетьман начебто на задньому плані. Ми з вами на цій презентації відзначаємо сторіччя Української Держави Павла Скоропадського. Це була повноцінна держава. Треба думати над якістю держави. Скоропадський спирався на традиції, і це давало результати».

Ігор Сюндюков, редактор відділу «Історія і Я» газети «День», звернув увагу на стереотипне сприйняття постаті Павла Скоропадського: «Про Скоропадського практично ніхто не знає. Це дає змога плекати міфи про цю постать. Ми робимо усе можливе, щоб це змінити. Велика чеснота нашої книги — об'єктивність. Роль Гетьмана я б означив як "приборкувач хаосу"".

Анна Данильчук, проректорка СНУ імені Лесі Українки звернулася до авторського колективу: «Я рада, що ви повертаєте Скоропадського у популярну культуру. 7 місяців — це і мало, і багато. Але великою мірою своїм шансом на Різдво Україна завдячує Гетьману».

Подробиці події – незабаром на сайті «Дня».

Тим часом нагадуємо, що на стенді №306 Форуму видавців усі охочі зможуть придбати не тільки книжкову новинку, а й попередні бестселери газети, випуски глянцевого «Маршруту №1» та оформити передплату на свій «День».

Ірина ЛАДИКА