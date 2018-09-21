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У наступному році з Херсона почне літати європейський лоукостер

21 вересня, 2018 - 22:52
ФОТО KHERSON PRO

Ще одна європейська авіакомпанія вийде на український ринок у 2019 році та базуватиметься у аеропорту Херсона. Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, передає прес-служба відомства.

"Вже наступного року одна з європейських авіакомпаній має наміри здійснювати міжнародні, внутрішні та вантажні авіаперевезення до та з аеропорту "Херсон". І що найважливіше, ця авіакомпанія буде зареєстрована і базуватиметься у Херсоні", — повідомив посадовець.

Він також додав, що авіакомпанія Ryanair також повідомила про намір почати польоти з Херсону.

У Центрі транспортних стратегій уточнюють, що перельоти дана компанія буде здійснювати за цінами лоукостера. В той же час, у Мінінфраструктури не уточнюють, про яку саме компанію йде мова.

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