У Парижі вилучили 20 тонн сувенірних Ейфелевих веж

Французька поліція вилучила 20 тонн мініатюрних сувенірних Ейфелевих веж в межах операції з ліквідації незаконної мережі продажу сувенірів у Парижі.

Про це повідомляє агентство AFP.

Поліція разом з міграційною службою провела обшуки у китайських оптовиків, яких підозрюють у незаконному постачанні товарів вуличним торгівцям. У межах операції дев’ятьох людей затримади.

Маленькі металеві фігурки Ейфелевих веж продавали щонайменше за формулою 5 штук за 1 євро. Їх пропонували туристам у найбільш популярних місцях Парижа — поруч з реальною Ейфелевою вежею та неподалік Лувра.

У Парижі та околицях виявили понад тисячу коробок з сувенірними вежами.