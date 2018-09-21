В Центральному військовому госпіталі в'єтнамської столиці у віці 61 року помер президент В'єтнаму Чан Дай Куанг. Про це повідомляє видання VN Express, передає "РБК-Україна".

Як повідомляється, в лікарню він був доставлений в критичному стані через проблеми з серцем.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на телебачення В'єтнаму, за життя президента боролися як місцеві, так і закордонні фахівці, проте їх зусилля виявилися марними.

Зазначимо, Чан Дай Куанг народився в 1956 році. Довгий час він працював в органах державної безпеки, а очолив країну в 2016 році замість Чионг Тан Шанга.